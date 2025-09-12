Habertürk
        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı ikinci etap 18 bin personel alımında geri sayım sürüyor. Sürece ilişkin ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve illere göre kadro dağılımı netlik kazanacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada ekim ayını işaret etti. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?" İşte 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru takvimi...

        Giriş: 12.09.2025 - 21:44 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:44
        Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı ilk etap personel alımı mayıs ayında gerçekleşmişti. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımının gerçeleşeceği tarih ve başvuru şartları adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...

        SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.

        SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı, 18 bin personel alımı kadro branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;

        Biyolog: 10

        Büro Personeli: 215

        Çocuk Gelişimcisi: 75

        Destek Personeli: 15

        Dil ve Konuşma Terapisti: 44

        Diyetisyen: 74

        Ebe: 1.280

        Fizyoterapist: 121

        Gerontolog: 6

        Hemşire: 7.597

        İş ve Uğraşı Terapisti: 27

        Odyolog: 17

        Perfüzyonist: 25

        Psikolog: 30

        Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2

        Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397

        Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25

        Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146

        Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91

        Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10

        Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225

        Sağlık Teknikeri (Eczane): 135

        Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132

        Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26

        Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71

        Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786

        Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10

        Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314

        Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17

        Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50

        Sosyal Çalışmacı: 67

        Tekniker: 235

        Teknisyen: 273

        Sürekli işçi: 3.658

