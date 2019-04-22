Sağlık Bakanlığı, besinleri 9 farklı gruba yani renge ayırdı. Bu renkli grupları önce kart sonra da oyun haline getirdi. Bu sayede öğrenciler, gıdaların besin değerlerini eğlenerek öğrenecek. Proje iki ayaktan oluşuyor. İlki doğru ve sağlıklı beslenme, ikincisi ise fiziksel hareketler ve oyunlar.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; obezite problemleri çocuk yaşlarda başlıyor. Türkiye'de 5 yaş altı her 10 çocuktan biri obez. Asıl tehlikeli olan ise obezitenin hızla yayılması. Bu tehlikeyi önlemek için yola çıkan Sağlık Bakanlığı, bir proje başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık okur-yazarlığı ile ilgili girişimlerinin ardından öğretmenler için "Beslenme ve Fiziksel Aktivite Öğretmen Rehberi" hazırlandı. Çocuklar için de renkli etkinlik kartları...

KARİDES İÇİN MOR, LAHMACUN İÇİN AÇIK PEMBE, SÜT İÇİN MAVİ...

Oyun kartları 9 farklı renkte toplam 191 kart hazırlandı. Süt ve süt ürünleri için mavi; et ve et ürünleri, yumurta , kuru baklagil, yağlı tohumlar, karides için mor; sebzeler için yeşil; meyveler için koyu pembe; ekmek ve tahıllar için koyu turuncu; yağlar ve zeytin için açık turuncu; su için gök mavi; kahvaltılıklar, lahmacun, köfte, makarna için açık pembe çizgili oyun kartları hazırlandı.

BU GIDALARA "KIRMIZI KART" VERİLDİ

Kırmızı çerçeveli kartlar ise hatalı seçimler/tüketilmemesi gereken besinlerden oluşuyor. Bu gıdalar arasında, sürülebilir çikolatalı fındık ezmesi, baklava, akide şekeri, çay, cips, çikolata, meyveli buz, gazlı içecekler, patlamış mısır, patates kızartması, sosis gibi gıdalar bulunuyor.

KARTLAR OKUL ÖNCESİ TÜM ÖĞRENCİLERE DAĞITILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber ve oyun kartları Haziran'da öğrenci ve öğretmenlere dağıtılacak. Oyun kartlarının ön yüzlerinde besinlerin fotoğrafları, arka yüzlerinde ise ismi ve bulundukları besin grunu bilgileri yer alıyor. Öğrencilerden bu kartlarla oyunlar türetmesi istenecek.

YENİ OYUNLAR EGZERSİZ TOPUYLA

Öğretmenlere dağıtılacak rehberde de birçok yeni oyun bulunuyor. Öğretmenler bu yeni oyunları öğrencilerine öğretecek. "Ayıcık Yürüyüşü, Tay Sıçraması, Cambaz" gibi yeni oyunlar, egzersiz topu ile oynanacak. Öğrencilere ayrıca beslenme, hijyen ve fiziksel aktiviteyi içeren çeşitli sloganlar ezberletilecek. Sloganlara örnekler ise şöyle:

- "Hepsinden biraz yeriz, hastalıklara dur deriz"

- "Hareket için enerji gerekir, tahıllar bize enerji verir"

- "Besinlerini mikroplarla paylaşma"