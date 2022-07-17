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Haberler Gündem 3. Sayfa Sağlık personeli hastanede ölü bulundu
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Samsun'da sağlık personeli hastanede ölü bulundu

Samsun'da anestezi teknisyeni 36 yaşındaki Enes Kuyuldar, görev yaptığı hastanedeki nöbetinde ölü olarak bulundu. İki çocuk babasının cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı

Sağlık personeli hastanede ölü bulundu
Sağlık personeli hastanede ölü bulundu
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İHA

Samsun'da anestezi teknisyeni, görev yaptığı hastanedeki nöbetinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Günübirlik Ameliyathanesi'nin lavabosunda meydana geldi. İki çocuk babası anestezi teknisyeni Enes Kuyuldar (36), hastanede nöbetçi olduğu sırada lavaboya gitti. Sabah arkadaşları yerinde olmadığını fark edince kendisini aramaya çıktı.

Enes Kuyuldar lavaboda ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Kuyuldar'ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Enes Kuyuldar'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Eşinin de aynı hastanede hemşire olduğu öğrenilen Kuyuldar'ın cenazesi, hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Bingöl'e gönderildi.

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