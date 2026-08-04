Beyin felci riskinin yenidoğan döneminde öngörülmesi hedefleniyor

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Yüksel’in danışman olarak yer aldığı projeyle, halk arasında beyin felci olarak bilinen serebral palsi riskinin yenidoğan döneminde daha erken ve doğru şekilde belirlenmesi amaçlanıyor. Çalışmanın, risk altındaki bebeklerin zaman kaybedilmeden tedavi ve rehabilitasyon programlarına yönlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Proje kapsamında kan testleri, beyin görüntüleme yöntemleri, nörolojik değerlendirmeler ve yapay zeka modellemeleri birlikte kullanılacak. Klinik veriler ile laboratuvar bulgularının ileri analiz yöntemleriyle değerlendirilmesi sayesinde serebral palsiye ilişkin erken risk göstergelerinin ortaya çıkarılması planlanıyor.

"ERKEN TEŞHİS, DAHA KALİTELİ BİR YAŞAM DEMEK"

Doç. Dr. Elif Acar Arslan, serebral palsinin teknolojideki tüm gelişmelere rağmen çocuklarda en sık engellilik nedenlerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek, projenin erken tanı açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

REKLAM

Doç. Dr. Arslan, “Bebekler için ne kadar erken teşhis, o kadar kaliteli bir yaşam demek. Üniversitemizde gerçekleştirilecek bu araştırmada kan testleri, beyin görüntüleme yöntemleri, nörolojik değerlendirmeler ve yapay zekâ modellemelerini birlikte kullanarak risk altındaki bebeklerin daha erken tespit edilmesini hedefliyoruz. Çalışmamızın tedavi ve rehabilitasyonun erken dönemde başlatılmasına, çocuklarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına ve geliştirilecek medikal tedaviler için güçlü bir bilgi kaynağı oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALARIMIZI TOPLUMSAL FAYDAYA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Adnan Yüksel ise sağlık bilimleri alanında erken tanı ve koruyucu yaklaşımlara yönelik projelere büyük önem verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Yüksel, “Serebral palsi riskinin yenidoğan döneminde güvenilir biyobelirteçler ve çok modelli yaklaşımlarla ortaya konulmasını hedefleyen bu proje, erken tanı alanında önemli bir bilimsel boşluğu doldurabilecek nitelikte. Klinik değerlendirmelerin yapay zekâ destekli analizlerle güçlendirilmesi, gelecekte risk sınıflandırmasının daha hassas yapılmasına katkı sağlayabilir. Elde edilecek bilimsel verilerin, serebral palsinin erken öngörüsüne yönelik yeni araştırmalara da önemli bir altyapı oluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Projenin TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmesinin araştırma kalitesi ve disiplinler arası çalışma kültürü açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Yüksel, çalışmanın erken tanı ve müdahale süreçlerine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

DİSİPLİNLER ARASI UZMAN EKİP GÖREV ALACAK

Projede Prof. Dr. Adnan Yüksel, Prof. Dr. Güzide Turanlı ve Prof. Dr. Memet Yusuf Çelik danışman olarak yer alacak. Prof. Dr. Zeynep Hoşbay, Doç. Dr. Bilge Bayraktar, Dr. Ece Gültekin, Dr. Öğr. Üyesi Enver Çıracı, Dr. Öğr. Üyesi Gülsena Utku Umut, Dr. Öğr. Üyesi Ramin Rasi, Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Elgün ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Akpınar’ın ise araştırmacı olarak görev yapacağı bildirildi.