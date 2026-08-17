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        Haberler Sağlık Skolyozla mücadelesinden ilham aldı! Sensörlü ayakkabı geliştirdi

        Skolyozla mücadelesinden ilham aldı! Sensörlü ayakkabı geliştirdi

        Trabzon'da skolyoz tedavisi gören 15 yaşındaki Eflal Keskin, yaşadığı yürüme ve denge sorunlarından yola çıkarak kendi deneyimini bilimsel projeye dönüştürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Skolyozla mücadelesi ilham oldu! Sensörlü ayakkabı geliştirdi

        Ortahisar ilçesindeki Merkez Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Keskin'e 3 yıl önce, omurganın sağa veya sola eğriliği olarak tanımlanan skolyoz teşhisi konuldu.

        Tedavi sürecinde ayağının iç kısmına basma ve dengeli yürüyememe gibi sorunlar yaşayan Keskin, karşılaştığı güçlüklerin ardından skolyoz hastalarının kullanımına yönelik bir sistem geliştirmeye karar verdi.

        SİSTEM TİTREŞİM YOLUYLA UYARI YAPIYOR

        Yaklaşık 10 ay çalıştığı proje kapsamında ayakkabının tabanına ivme sensörleri yerleştiren Keskin, bu sensörler aracılığıyla kullanıcının basışını, adımlarını ve yürüme dengesini takip eden bir sistem tasarladı.

        Sistem, kişinin iki ayağı arasındaki basış dağılımının dengeli olmaması durumunda titreşim yoluyla kullanıcıyı uyarıyor.

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        "TEDAVİYİ KLİNİK ORTAMDAN GÜNLÜK YAŞAMA TAŞIMAYI HEDEFLEDİM"

        Eflal Keskin, Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde de eğitim aldığını belirterek, burada günlük hayatta karşılaşılan problemlere çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kendi tedavi sürecinin projeye ilham olduğunu ifade eden Keskin, yaklaşık 3 yıl önce skolyoz nedeniyle aylar süren fizik tedavi gördüğünü, her hafta tedaviye ve her ay kontrole gitmenin kendisi için yorucu olduğunu kaydetti.

        Keskin, geliştirdiği sistemle tedaviyi klinik ortamdan günlük yaşama taşımayı hedeflediğini vurguladı.

        Sistem kapsamında geliştirdiği ayakkabıda ivme ölçer sensörleri kullandığını anlatan Keskin, "Bu sensörler dengeyi ölçüyor. Basış dengemiz sağlanmadığında sistemimiz titreşimle beraber uyarı veriyor" dedi.

        Keskin, skolyozda yana ve içe basma durumlarına sık rastlandığını dile getirerek, doğru yürüyüş alışkanlığı geliştirmek ve doğru postürü sağlamanın önemli olduğunu ifade etti.

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        10 GÖNÜLLÜYLE TEST EDİLDİ

        Ayakkabıdan bilgisayara aktarılan verilerin kodlamasını da kendisinin yaptığını belirten Keskin, sistemin ayak hareketlerine göre ölçüm yaptığını aktardı.

        Keskin, hastanın yürüyüş sırasında elde edilen verilerinin bilgisayar ortamında depolanabildiğine işaret ederek, bu verilerin doktor veya fizik tedavi uzmanıyla paylaşılabileceğini ve tedavinin gidişatının değerlendirilmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

        Sistemi 10 gönüllü skolyoz hastasının katılımıyla 2 hafta boyunca test ettiklerini belirten Keskin, yüzde 80 başarı sağlandığını vurguladı.

        Keskin, projesiyle "TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nda Türkiye üçüncüsü olduğunu da ifade etti.

        Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Mehmet Ali Koçaslan da Keskin'in kendi yaşadığı sorundan yola çıkarak böyle bir proje geliştirmesinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

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