SAHA Studio’da ara dönem buluşması

SAHA’nın sanatçı, küratör ve yazarlar için bir araştırma, etkileşim ve üretim programı olarak tasarladığı SAHA Studio, Haziran - Aralık 2024 dönemi için yapılan açık çağrı sonucunda Mardin, İzmir ve İstanbul’dan programa katılan sanatçılar Hüseyin Aksoy , Betül Aksu, Kıymet Daştan , Nadir Sönmez ve Zeynep Yılmaz 'ı ağırlıyor. Program kapsamında sağlanan küratöryel ziyaretlerin de katkısıyla desen, video, yerleştirme, performans ve metin gibi farklı mecralarda yeni eserler üzerinde çalışan sanatçılar, devam eden araştırma ve üretim süreçlerini 27-28 Eylül 2024 tarihlerinde SAHA Studio’da gerçekleşecek ara dönem buluşmasında izleyicilerle paylaşıyor.

Hüseyin Aksoy REKLAM Hüseyin Aksoy, SAHA Studio sürecinde geliştirdiği Geçmişi yaktığında, yangın kurtarır onu, kül halinde isimli devam eden çalışma kapsamında resimler, arşivler ve video kayıtları üzerinden taşlara, kayalara ve harabelere odaklanıyor. Geçmişle yüzleşmeye aracı hayalet varlıklar olarak ele aldığı bu parçalı hafızaya bakarak izini sürmeye çalışıyor. Betül Aksu Betül Aksu’nun Permessus isimli devam etmekte olan işi, tarihçesi ve sınırları belirsiz, henüz tamamı gün yüzüne çıkmamış bir antik kenti odağına alıyor. Sanatçı Permessus’u tahayyül ederken sınırları normalleştiren kültürel, sosyal ve resmi karar mekanizmalarına yakından bakıyor. SAHA Studio kapsamında, Permessus fikrine zemin hazırlayan antik kent gezileri sırasında çekmiş olduğu bir dizi fotoğrafı işlenmemiş görüntü olarak ele alıyor. Devrildikleri haliyle henüz tamamen topraktan çıkarılmamış yatay sütunları fotoğraflayan sanatçı, bu görüntüleri ve yapıları oldukları gibi yeniden üretmek yerine yatay genişleyen, modüler, değişebilir zeminlerin arayışına koyuluyor.

REKLAM Kıymet Daştan Kıymet Daştan SAHA Studio’da geliştirdiği projesinde gündelik sözlerin mekânsal ve zamansal ilişkilerine odaklanıyor. Ekonomiden ekolojiye çeşitli krizlerin arasında sıkışan bireylerin gündelik hayatta kurdukları cümlelerle tam olarak ne kastettiğini veya ne temenni ettiğini düşündürmek üzere, bu söz dizilimlerinin ironik çelişkisini gerilim ile hissettirecek materyallere yer veren bir yerleştirme üzerinde çalışıyor. Nadir Sönmez Nadir Sönmez, turizm ve cinsellik üzerine otobiyografik bir çalışma yürütüyor. Tiyatro, performans ve videonun olanaklarını kullanarak yeni anlatım biçimleri öneriyor.

Zeynep Yılmaz REKLAM Yazılı anlatıların performatif, görsel ve basılı karşılıkları üzerine çalışan Zeynep Yılmaz, SAHA Studio'nun 8. döneminin başlamasıyla birlikte girdiği süreçte zaman ve mekân ile genişleyen kayıtlar tutuyor. Metne dayalı pratiğini, 6 aya yayarak farklı materyaller ve metotlar üzerinden işliyor. Üreten kişi olma halinin özel ve genel düzlemlerde girip çıktığı farklı bağlamları araştırırken gündelik meselelerin baş rol oyuncu olma potansiyeline odaklanıyor. SAHA Studio Açık – Ara Dönem Buluşması 27 Eylül Cuma : 15.00-19.00