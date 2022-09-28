Şahin Bey kimdir ve hangi cephede savaşmıştır?

Şahin Bey; 1902 yılında Zeynep Hanım ile evlenmiş ve bu evliliğinden Hayri ve Mehmed Said isminde iki oğlu olmuştur. Şahin Bey’in şehit edilmesinin ardından 11 yaşında olan Hayri de Kurtuluş mücadelesine katılmış ve bütün çatışmalarda gönüllü olarak yer almıştır.

Peki, Şahin Bey nerelerde savaştı? Şahin Bey Milli Mücadele öncesinde de aktif olarak birden fazla cephede savaşmış bir askerdir. Şahin Bey Yemen’den döndükten sonra ilk olarak Trablusgarp Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştır. Daha sonra sırasıyla Balkan Savaşları’nda Çatalca cephesinde, Galiçya’da ve 1. Dünya Savaşı’nda ise Sina ve Filistin cephelerinde görev yapmıştır. Sina Muharebesi’nde esir de düşen Şahin Bey daha sonra Mondros Ateşkes Antlaşması ile serbest kalarak İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’dayken Antep Heyet-i Merkeziyesi’ne başvurmuş ve Antep’e giderek Milli Mücadele’ye katılmış ve Antep direnişinin simge isimlerinden biri olmuştur.

1877 yılında Antep’te doğan Şahin Bey’in gerçek ismi Mehmed Said’dir. 1899’da Yemen’e asker olarak gitmiş olan Mehmed Said burada gösterdiği üstün başarıların neticesinde başçavuş olmuştur.

Görev yaptığı süre boyunca köy köy dolaşarak direnişin gerekliliğini anlatan ve kısa zamanda yanına birçok kahraman toplayan Şahin Bey hangi cephede savaşmıştır? Şahin Bey’in Kurtuluş Savaşı’nda savaştığı il neresidir? İşte, tüm detaylar…

Şahin Bey Hangi Cephede Savaşmıştır?

Milli Mücadele’nin önemli kahramanlarından olan Şahin Bey; Güney cephesinde Fransızlara karşı savaşmıştır. 1 Dünya Savaşı sonrası İstanbul’a gelen Şahin Bey, Antep Heyet-i Merkeziyesi’ne başvurarak Antep’e gelmiş ve Kilis – Antep yolu Kuva-yı Milliye Komutanlığı’na getirilmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında Şahin Bey’in Kurtuluş Savaşı’nda savaştığı il sorulduğunda verilecek cevap Antep olacaktır.

Şahin Bey Antep’e geldikten sonra kendisine Kilis – Antep yolunu kontrol altında tutma vazifesi verilmiştir. Antep – Kilis yolu, Antep’teki direniş hareketi için çok kilit bir noktada bulunmaktaydı çünkü Fransızlar bu yolu kullanarak Antep’teki işgal birliklerine ikmal ve yardım gerçekleştirebilirlerdi. Bu yolun güvenliği için görevlendirilen Şahin Bey, derhal bir milis gücünü organize ederek 1920 yılından itibaren Fransız güçlerle çetin mücadelelere girişmiştir. Şahin Bey, 1920’nin Şubat ve Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu direnişle önemli bir Fransız kuvvetini engellemiş ve Fransızların Antep’e gerçekleştirecekleri sevkiyatı önlemeyi başarmıştır.

24 Mart 1920 tarihinde oldukça kalabalık bir Fransız kuvveti ile karşı karşıya gelen Şahin Bey ve beraberindekiler yolun güvenliğini canları pahasına savunmaya devam etmişlerdir. 28 Mart sabahına kadar tüm şiddeti ile devam eden çatışmalar sonunda Şahin Bey’in etrafındaki milislerin sayısı 18’e kadar düşmüştür.

28 Mart günü Elmalı köprüsü üzerindeki savunmasına devam eden Şahin Bey; Fransızların getirdiği takviye birlikler ve ağır makineli ateş gücü ile vurularak şehit edilmiştir.

Mehmed Said Bey’e Şahin Bey lakabı ise Kilis – Antep yolunda gösterdiği üstün mücadele gücü ve kahramanlığı sebebiyle verilmiştir. Aynı zamanda bugün Gaziantep’te Şahinbey adında bir ilçe de bulunmaktadır. Elmalı Köprüsü’nde hayatını kaybeden Şahin Bey’in anıt mezarı da Gaziantep – Kilis yolunun 28. kilometresindedir.