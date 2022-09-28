Birden fazla Balkan prensliklerinin birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırmaları sonucu gerçekleşen Ploşnik Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? İşte, Ploşnik Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

Ploşnik Savaşı Kiminle Yapıldı?

Ploşnik Savaşı ya da Ploşnik Muharebesi; Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı orduları ile Sırp prens Lazar Hrebelyanoviç önderliğinde toplanan Sırp ve Boşnak orduları arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Osmanlı Devleti’nin aldığı mağlubiyetle neticelenen Ploşnik Savaşı tarihi 1386 ya da 1387’dir. Gerçekleşen savaşın tarihi hakkındaki ihtilaf, farklı kaynakların farklı tarihler vermesinden kaynaklanmaktadır.

Peki, Ploşnik Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Ploşnik Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti’nde tahtta bulunan padişah 1. Murad’dır.

Ploşnik Savaşı Tarihi

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de yürütmekte olduğu fetih hareketleri, bölge prenslikleri arasında büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Özellikle Osmanlıların Manastır, Niş ve Sofya gibi yerleri ele geçirerek Sırbistan üzerine ilerlemesi ve Bosna’yı tehdit etmesi, Sırp ve Bosna prensliklerini Osmanlı Devleti karşısında yakınlaştırmıştı.

Osmanlı tehdidi karşısında kurulan Sırp ve Boşnak ittifakı Osmanlılar karşısındaki ilk başarısını Dubravnica Muharebesi’nde küçük bir Türk birliğini yenerek göstermiş ve özgüven kazanmıştır. Sırbistan topraklarında ilk Sırp – Osmanlı çatışması olan bu mücadeleden sonra Osmanlı hükümdarı 1. Murad; Anadolu’da Karamanoğullarını yenilgiye uğratan Şahin Paşa komutasındaki güçlü bir orduyu Bosna coğrafyasına sevk etmiştir.

Topliça Nehri yakınlarında bulunan Ploşnik mevkiine gelen Osmanlı ordusu karşısında herhangi bir düşman bulamayınca, Kula Şahin paşa beraberinde 2 bin kadar akıncıyı bırakarak ordunun geri kalanını yağma hareketleri gerçekleştirmesi için görevlendirmiştir.