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AA'nın haberine göre esnek bedenleri, hızlı refleksleri, güçlü koku alma duyusu ve hassas kulakları gibi bir çok ayırt edici özelliğe sahip kediler, genelde ev hayvanı olarak besleniyor ve insanlarla olan yakın arkadaşlıkları dikkati çekiyor.