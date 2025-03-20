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        Haberler Gündem Sakarya'da 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Güncel haberler

        Sakarya'da 3 iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:34
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        3 iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü
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        Alınan bilgiye göre motosikletli bir şüpheli, iki market ile alışveriş merkezinde bulunan bir iş yerine pompalı tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine adreslere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Medeniyet Bulvarı'nda saldırı düzenlenen marketin sahibi olduğu öğrenilen Mehmet B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Mehmet B'nin cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

        Polis, saldırıların şüphelisi D.G'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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