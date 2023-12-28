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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı- Yeniden

        SAKARYA'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ile 1 TIR'ın da olduğu 7 araçlı zincirleme kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. 6 sürücü gözaltına alınırken, soruşturma ile ilgili 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:45
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı- Yeniden
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        SAKARYA'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yoğun sis nedeniyle 3 otobüs ile 1 TIR'ın da olduğu 7 araçlı zincirleme kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. 6 sürücü gözaltına alınırken, soruşturma ile ilgili 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Sol şeritte yavaşlayan kamyonete, arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı. Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle durdu, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen, aralarında 2 yolcu otobüsü ve 1 TIR'ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Araçlar, kaza nedeniyle otobüsten inen yolculara da çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

        YARALILARDAN 8'İNİN DURUMU AĞIR

        Kazada Hüseyin Kamil Yıldız, Nihal Yıldız, Erdoğan Mandal, Kenan Cin, Adem Akyol, Ergin Çınar, Alperen Ayhan, Satılmış Furkan Öztürk ve Sedat Değirmenci ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 erkek, hayatını kaybetti, 61 kişi yaralandı. Yaralılar, Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otoyol, 6 saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Kazaya karışan 7 araçtan 6'sının sürücüsü gözaltına alındı. Yaralı diğer sürücünün de tedavisi sonrası gözaltına alınacağı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        OSMANİYE'DE CENAZEYE KATILMIŞLAR

        Kazada hayatını kaybeden 10 kişiden avukat Kamil Yıldız, hemşire yengesi Nihal Yıldız ve ağabeyi Hilmi Yıldız'ın, Osmaniye'deki bir akrabalarının cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Kamil Yıldız ile Nihal Yıldız'ın cenazeleri, Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Ellek beldesinde toprağa verilecek.

        ONLAR DA CENAZEDEN DÖNÜYORDU

        Yaşamını yitiren Kenan Cin (46) ve Erdoğan Mandal'ın (49) da önceki gün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren akrabaları Ömer Mandal'ın (31) Giresun'un Görele ilçesindeki cenazesinden döndükleri belirtildi. Kenan Cin ile Erdoğan Mandal'ın cenazeleri, memleketleri Giresun'a gönderildi. Cenazelerin yarın Görele ilçesine bağlı Yeşildere köyünde toprağa verileceği öğrenildi

        Diğer cenazelerin de morgda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        YARA ALMADAN KURTULDU, KAZAYI ANLATTI

        Kazada yara almadan kurtulan Osman Dursun (41), otobüste bulunduğunu belirterek, o anları anlattı. Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüsle gittikleri Giresun'un Görele ilçesindeki bir cenazeden döndükleri sırada kazayı yaşadıklarını belirten Dursun, "Sis nedeniyle kaza vardı. Bizim içinde bulunduğumuz otobüs kaza yapmadan durabildi. Şoför ile dışarıya çıktığımızda arkadan gelen bir araç, bizim otobüse vurdu. Araba hızlı şekilde vurunca ileride yaralı arkadaşlar vardı, onlara çarptı. Onlar öldü sanırım. Yaralılarımız var, 2 tane genç arkadaşımız öldü. Otobüste herkes uyuyordu. Şoförün yanında oturuyordum, hemen aşağıya indik. Orada yaralılar vardı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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