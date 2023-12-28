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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (9)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:00
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (9)
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        CENAZELERMEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYOR

        Sakarya´da Kuzey Marmara Otoyolu´ndaki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız´ın cenazeleri Osmaniye´ye, Kenan Cin ve Erdoğan Mandal´ın cenazeleri ise Giresun´a gönderildi. Diğer cenazelerin de morgda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Gözaltındaki 6 sürücünün sorgusu sürerken, 1 sürücünün de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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