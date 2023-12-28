Sakarya'da zincirleme kaza: 10 ölü, 61 yaralı (9)

CENAZELERMEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYOR

Sakarya´da Kuzey Marmara Otoyolu´ndaki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız´ın cenazeleri Osmaniye´ye, Kenan Cin ve Erdoğan Mandal´ın cenazeleri ise Giresun´a gönderildi. Diğer cenazelerin de morgda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Gözaltındaki 6 sürücünün sorgusu sürerken, 1 sürücünün de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi.