Sakarya'da itfaiye personeline eğitim verildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Otokar'ın itfaiye personeline eğitim verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, alanında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin, 5 gün sürdüğü belirtildi.



Otokar'ın 9 itfaiye personeline, yangından korunma ve yangın söndürme alanında teorik ve pratik eğitimler verildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin hem yangından korunma hem de yangın söndürme alanında daha eğitimli hale geldikleri kaydedildi.

























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