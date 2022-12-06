Sakarya'da Halk Eğitim Merkezi Müdürü ağabeyini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da, Adapazarı Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü ağabeyi Abdulvahit Uygar'ı tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Zülküf Uygar ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından dinlenilen tanık S.B, maktulü ve sanığı tanıdığını söyledi.

Maktulden ev aldığını ve komşu olduklarını belirten S.B, "Maktul bir gün bana kardeşinin işsiz olduğunu ve benim çalıştığım fabrikada çalışıp çalışamayacağını sordu. Sanık yaklaşık 3 yıl bizimle çalıştı. Sanığın maktulle para alışverişi var mı bilmiyorum ancak sanık bir gün işi bırakacağını söyledi, nedenini sorduğumda maktulün kendisine borcunun olduğunu, onu alacağını söyledi. Maktule bunu sorduğumda kendisinin sanığa bir borcunun olmadığını söyledi." diye konuştu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Söz alan müşteki avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini, daha sonra ayrıntılı beyanda bulunacaklarını belirterek, eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Söz verilen sanık, önceki beyanlarını tekrarladığı, tanık ifadesini kabul etmediğini kaydetti.

Sanık avukatı da müvekkilinin cezai ehliyeti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınması talebinde bulundu.

Cezai ehliyet raporu talebinin reddini, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 2 Şubat'a erteledi.

- Olay

Adapazarı ilçesi Yeni Bosna Caddesi'ndeki HEM binasından çıkan Abdulvahit Uygar (49), 26 Nisan 2022'de kardeşi Mehmet Zülküf Uygar (47) tarafından silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin içerisinde bulunduğu aracı Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişi Yukarısoku mevkisinde bir dinlenme tesisi önünde durdurmuştu.

Ekipler, araçtaki Mehmet Zülküf Uygar ile 5 yabancı uyrukluyu gözaltına almıştı. Yabancı uyrukluların, şüphelinin bulunduğu araca yolda otostop çekerek bindiği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 9 sayfalık iddianamede, sanık hakkında, "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.



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