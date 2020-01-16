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27 suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 27 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 27 adet suç kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek ilçede bulunan Çadırlar bölgesinde operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı iddia edilen 28 yaşındaki S.T. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:44
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  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:02
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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