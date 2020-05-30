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(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler Kapılardan yapılan giriş-çıkışları hesaplayan sistem, market içindeki müşteri sayısını ekrana yansıtıyor İçeride bulunması gereken maksimum müşteri sayısına ulaşılınca cihaz müşterileri uyarıyor Cihazın üreticisi Oğuz Çolak: “Türkiye genelinde yapan yok, talebe göre seri üretime hazırız” Müşteri Ender Erdik: “İçimiz rahat bir şekilde alış verişimizi yapabileceğiz”

İHA

(Özel) Salgın sürecinde marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler Kapılardan yapılan giriş-çıkışları hesaplayan sistem, market içindeki müşteri sayısını ekrana yansıtıyor İçeride bulunması gereken maksimum müşteri sayısına ulaşılınca cihaz müşterileri uyarıyor Cihazın üreticisi Oğuz Çolak: “Türkiye genelinde yapan yok, talebe göre seri üretime hazırız” Müşteri Ender Erdik: “İçimiz rahat bir şekilde alış verişimizi yapabileceğiz”

Korona virüs tedbirleri kapsamında marketlerin metrekarelerinin 10’da 1’i kadar müşteri kabul etmesi durumu sonrasında harekete geçen 3 mühendis arkadaş, ilginç bir buluşa imza atarak bu süreçte adeta marketler için yeni bir devir açacak cihaz ürettiler. Kapıdan yapılan geçişleri sayarak mekana girip çıkan kişi sayısını hesaplayan ve ekranda içeride bulunan insan sayısını belirtebilen sistem, marketlerin hizmetine sunuldu.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını engellemek adına alınan tedbirler kapsamında 24.03.2020 tarihinde 81 il genelinde bulunan marketlerin tamamına ek genelge gönderilmişti. Genelgede; il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketlerin en fazla 09.0021.00 saatleri arasında hizmet vereceği ve market içindeki en fazla müşteri sayısının, depolar, idari bürolar ile benzerleri hariç müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10’da 1’i kadar olacağı açıklanmıştı. Hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayılarını girişlerine asan ve belirlenen sayıda müşteri varsa içeriden müşteri çıkmadan başka bir vatandaşı içeriye almayan marketler için harekete geçen 3 mühendis arkadaş ilginç bir buluşa imza atarak, salgın sürecinde marketler için adeta yeni bir devir açacak cihaz ürettiler.
Sensörler yardımıyla kapıdan geçişleri sayarak mekana girip çıkan kişi sayısını hesaplayan ve ekranda içeride bulunan insan sayısını belirten sistem, marketin içerisinde bulunması gereken insan sayısı maksimuma ulaştığında ise müşterileri ekranında beliren ‘Dur’ yazısıyla uyarıyor. Marketlerde sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için üretilen cihaz, isteğe bağlı olarak otomatik kapı kilit sistemi gibi eklentiler ile giriş çıkışların kontrol edilmesine de olanak sağlıyor. Daha öncesinde Türkiye genelinde benzeri bulunmayan ve 3 mühendis arkadaş tarafından buluşu gerçekleştirilen sistemin kuruluşu, kapı sayısı ve market büyüklüğüyle değişmekle birlikte 3 ila 4 bin TL civarında bir maliyetle gerçekleştiriliyor. Bu sistem ile birlikte market içerisindeki müşteri sayısını ekrandan gören vatandaşlar ise alış verişlerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca cihaz marketlerin yanı sıra isteğe bağlı olarak düğün salonları ve adliyeler gibi kişi sınırlaması getirilen yerlere de kurulabilecek.

Sosyal mesafeye uyulabilmesi için böyle bir cihaz ürettik
Ürettikleri cihazın giriş ile çıkış kapılarına konulan sensörler sayesinde içerideki insan yoğunluğunu hesapladığını ve bu sayede vatandaşların sosyal mesafe kurallarına daha fazla uyabileceklerini aktaran Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Oğuz Çolak, “Korona virüs tedbirleri kapsamında marketlere giriş çıkış sayıları sınırlandırıldı bilindiği üzere. 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde bir sınırlandırma getirildi. Bu cihazın amacı giriş ve çıkış kapılarına koyduğumuz sensörler sayesinde içerideki insan yoğunluğunu hesaplayarak vatandaşların sosyal mesafeye uyabilmesini sağlamak. Arkamızdaki market için aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı 110 kişi. Bu sayıya ulaşıldığında ekranda dur şeklinde çıkan yazıyla birlikte cihaz uyarı vermekte. Aynı zamanda bu otomatik kapı kilidi ve sesli uyarıyla birleştirilerek fiziksel müdahalede bulunulabilmekte” dedi.

Yerli ve milli sistem oldu, maliyeti düşük tutmaya çalışıyoruz
Cihazın maliyeti hakkında da bilgiler veren Çolak, “Kapı sayısı ve market büyüklüğüyle değişmekle birlikte 34 bin TL civarında bir maliyeti var cihazın. Tamamen Abaküs Ekibinin yani kendi ekibimizin yaptığı bir sistem, yerli ve milli bir sistem oldu. Bunun için maliyeti biraz daha düşük tutmaya çalışıyoruz. Marketler sosyal mesafe kuralına uyabilmek için genelde bir personel tutuyorlar kapıda ve kapıyı personel kilitliyor sayıyı muhafaza edebilmek için. Bu yaptığımız sistem ise otomatik bir sistem olduğu için personeli gereksiz yere meşgul etmemiş oluyor” diye konuştu.

Türkiye genelinde yapan yok, talebe göre seri üretime hazırız
Sistem kuruluşunda bazı müşterilerin kendilerine teşekkür ettiklerini de ifade eden Oğuz Çolak, “Bu cihazı Türkiye genelinde yapan yok bildiğimiz kadarıyla. Talebe göre seri üretime hazırız, prototip ürünlerimiz hazır. Cihazın kurulumunda insanlarımız ilgi gösterdiler, artık girebiliyor muyuz ve market dolumu diye sormaya başladılar. Numarayı gören vatandaşlar çıkışta numarayı soracaklar mı dediler ve eğlenceli şeyler yaşandı. Bazı müşterilerimiz bu sistem için teşekkürlerini ilettiler, bizde ilerleyen zamanlarda süpermarketlerin tercih edilme sebeplerinden birisi olabileceğini düşünebiliyoruz bu sistemin” şeklinde konuştu.

İçimiz rahat bir şekilde alış verişimizi yapabileceğiz
Markete müşteri olarak gelen ve marketin giriş kısmındaki sayıları görünce şaşırdığını belirten Ender Erdik ise, “Marketin müşterilerinden birisiyim. Öncelikle şaşırdık ve sayının ne olduğunu anlamaya çalıştık. Daha sonra arkadaşlar İçişleri Bakanlığından gelen karar üzerine marketlerde sayının sınırlandırıldığını söylediler. Marketin böyle bir önlem alması hoşumuza gitti, ben gördüğüm zaman ilginç geldi ve şaşırdım. Özellikle marketlerin bu şekilde tedbirler alması hoş bir durum. İlk defa burada denk geldim bu sisteme ve genelde buradan alış veriş yapıyorum. Hoş bir sistem ve memnun kaldık, bu şekilde tedbirler alan marketler bizler için daha tercih edilebilir oluyor. Bu süreçte tedbirlere daha fazla dikkat eden marketlerin daha avantajlı ve tercih edilebileceğini düşünüyorum. Bizim mahallemizin de bu şekilde önlem alması sevindirdi. Bundan sonra markete geldiğimizde içimiz daha fazla rahat edecek ve buda bizim gönlümüzü ferah tutacak” ifadelerini kullandı.

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