Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

<br>Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Kocaali ilçesinde, akraba olan grubun baba ile oğlunu evlerinde dövmesiyle çıkan silahlı kavgada Cengiz Tenkoğlu (36) yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı. <br>Olay, dün gece, ilçeye bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Tenkoğlu ve akrabaları, İshak K. ile oğlu Şuayip K.´nin yaşadığı eve geldi. Tenkoğlu ve bazı akrabaları, iddiaya göre, baba ile oğlunu bilinmeyen nedenle dövmeye başladı. Bunun üzerine İshak K. ve Şuayip K., silahlarını çekerek, ateş etmeye başladı. Başına ve vücuduna mermilerin isabet ettiği Cengiz Tenkoğlu, yaşamını yitirirken, akrabası Erkan Tenkoğlu ise ayağından yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralı Erkan Tenkoğlu ile aldıkları darbelerle yaralanan İshak K. ve Şuayip K., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ<br>2020-05-31 12:02:22<br>

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