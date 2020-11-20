15 yaşındaki çocuk, tartıştığı üvey babasını öldürdü



Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı üvey babası Mustafa Yavuz'u (39) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Yavuz, 15 yaşındaki üvey oğluyla bilinmeyen nedenle tartıştı. Çocuk, üvey babası Mustafa Yavuz'u tabanca ile vurdu. Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen ağır yaralı olan Mustafa Yavuz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan çocuk daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Güven HASBAŞ

2020-11-20 23:14:42



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