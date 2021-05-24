Sakarya Büyükşehir’den planlı su kesintisi açıklaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan SGK Köprülü Kavşak projesinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında 26 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00 ile 27 Mayıs Perşembe günü saat 12.00 arasında 4 ilçede planlı su kesintisi yapılacak.

SGK Köprülü Kavşak Projesi’nde alt ve üstyapıda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında kavşak güzergâhında bulunan ve 4 ilçeye içmesuyu temin eden çelik isale hattının engel teşkil etmemesi için deplase edileceği ve bu çalışmalar nedeniyle planlı su kesintisi yapılacağı Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. Güzergahta bulunan ve Adapazarı, Erenler, Serdivan ve Söğütlü ilçelerine içmesuyu temin eden çelik isale hattının engel teşkil etmemesi nedeniyle deplase çalışmaları SASKİ ekipleri tarafından başlatıldı. Deplase edilecek yeni hat sayesinde yaşanabilecek olumsuzluklarda trafiğin akışının etkilenmemesi sağlanacak. Çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, yaşanacak kesintinin zamanında ve hızla tamamlanması için ekiplerin çalışmalarını gece boyunca aralıksız sürdüreceği ifade edildi.

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