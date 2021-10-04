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Başkan Yüce: “SGK Kavşağı’nı çok yakın bir tarihte trafiğe açıyoruz”

İHA

Başkan Yüce: “SGK Kavşağı’nı çok yakın bir tarihte trafiğe açıyoruz”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, son dokunuşların yapıldığı SGK Köprülü Kavşağı’nda inceleme yaptı. Yüce, “Sakarya trafiğine nefes olacak projemizde son dokunuşları yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah tamamlayıp trafiğe açacağız” dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehir trafiğine nefes olacak SGK Köprülü Kavşağı projesinde incelemelerde bulundu. Yüce, beton döküm işlemlerinin bittiği projeyi tüm ayrıntılarıyla inceledi, şantiye alanında bilgi aldı. Adapazarı, Erenler ve Serdivan’a trafik akışını kolaylaştıracak olan ve şehre yakışır bir giriş noktasında konumunda olan SGK Köprülü Kavşağı’nın yapım işlemlerinde yüzde 90’ın üzerine çıkıldığı öğrenildi. Beton dökümü biten kavşakta iskele sökümüne başlanacak. Halat germe ve kazı işlemi sonrasında ise asfaltın dökülmesiyle proje tamamlanacak. Yüce, ayrıca işlemlerin çok yakın bir tarihte bitirileceğini, köprülü kavşağın Adnan Menderes ve Orhan Gazi Caddesi yönüne trafiğe açılacağını açıkladı.
Başkan Yüce, SGK Köprülü Kavşağı’nın şehir girişi ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu minimuma indireceğini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde özellikle ana arter olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde ulaşımın rahatlaması için önemli dokunuşlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra göreve geldiğimiz günden beri bilindiği üzere kent merkezi ve 16 ilçemizde yol yenileme, düzenleme ve asfalt çalışmalarına ara vermeden devan ediyoruz. Devam eden projelerimizden şehir için büyük önem arz eden SGK Köprülü Kavşağı’nda son dokunuşları yapıyoruz. Ekibimiz, burada gecegündüz çalışıyor. Beton işlemi bitti, iskele sökümleri ve kazıyla birlikte asfalt dökerek çalışmayı tamamlıyoruz. Şehir girişi ve kent merkezindeki trafik yoğunluğunu minimuma indirecek projemiz çok yakın bir tarihte bitecek ve bu alanı ulaşıma açacağız” şeklinde konuştu.

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