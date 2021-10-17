D-650 karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Sakarya D650 karayolunda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, AdapazarıKarasu D650 karayolu Poyrazlar Mahallesi Poyrazlar kavşağında bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Adapazarı istikametine ilerlemekte olan Abdullah A. idaresindeki 11 EH 740 plakalı kamyon ile arkasından ilerleyen Ali E. idaresindeki 41 L 3834 plakalı panelvan tipi araç trafik lambalarında durdu. Aynı istikamette ilerlemekte olan Yakup T. idaresindeki 60 NC 095 plakalı hafif ticari araç, bu sırada trafik lambalarında bekleyen 41 L 3834 plakalı panelvan tipi araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan tipi araç da önünde duran kamyona çarptı. Kazada 60 NC 095 plakalı araçta bulunan M.A., 41 L 3834 plakalı araçta bulunan H.E. ve N.E. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye erlerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldi bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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