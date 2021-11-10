Akyazı’da mahalleler güzelleşiyor

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10 Kasım Atatürk’ü anma töreni sonrasında Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe protokolü ile birlikte Ömercikler Mahallesi güzelleştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Emre Gündüz, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte Ömercikler Mahallesi güzelleştirme çalışmalarını yerinde incelediler.

Akyazı Belediyesi tarafından da alt yapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yeni yağmur suyu hattı, yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında dekoratif kilitli parke, bordür, sıcak asfalt çalışmalarının yapılacağı Ömercikler Mahallesinde tüm ekiplerin çalışmaları koordineli şekilde devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen ilçe protokolü, sahadaki ekiplere kolaylıklar diledi.

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