Yazar Nurullah Genç gençlere başarının sırlarını anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Etkinlikleri kapsamında AKM’de sevenleriyle buluşan yazar Nurullah Genç “Başarı Bedel İster” söyleşisinde özellikle gençlere başarmanın yollarını anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri birbirinden farklı programlarla devam ediyor. Etkinlik programında son olarak Türkiye’nin yaşayan en ünlü şairlerinden Nurullah Genç konuk edildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra çok sayıda kültür sanat dostu katıldı. Adapazarı Kültür Merkezi(AKM)’de gerçekleştirilen programda yazar Genç, sevenleriyle bir araya geldi.

Özellikle şehirden genç kesimin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide salon tıklımtıklım doldu. “Başarı Bedel İster” isimli programda hayata dair tecrübelerini anlatan Nurullah Genç, gençlere önemli tavsiyeler verdi. Özellikle eğitim, sanat ve kültür alanında Türkiye’nin bulunduğu konum üzerine değerlendirmeler yapan yazar, katılımcılara şiirin hikayesini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’da kültür ve sanat dolu programlarda vatandaşlarımızla buluşmaya, onları birbirinden güzel etkinliklerde bir araya getirmeye devam ediyoruz. Birbirinden kıymetli isimleri ağırladığımız Kasım ayında son misafirimiz Türkiye için büyük bir değer olan yazar Nurullah Genç oldu. Sakaryalılar O’nun ‘başarma’ hikayesini ilk ağızdan dinledi. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyor, Sakaryalıları Kasım ayı etkinliklerine katılıma davet ediyoruz” denildi.

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