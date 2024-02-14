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        Taraklı'da izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:05
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        Taraklı'da izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıyakup Mahallesi'nde izinsiz araştırma ve kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        İzinsiz kazı yaptığı belirlenen E.A. ile K.O. gözaltına alındı. Operasyonda karot makinesi ve çok sayıda malzemeye el konuldu.

        Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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