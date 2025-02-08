Sakarya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Yaralılardan birinin bebek olduğu öğrenildi. 4 yaralının durumlarının iyi, birinin ise ağır olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan B.H, T.H, Y.E.K. ve F.K. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulansa Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi.

Güzlek Mahallesi mevkisinde M.H.H. idaresindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç ile alkollü olduğu değerlendirilen E.K'nin kullandığı 35 BDE 95 plakalı otomobil çarpıştı.

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