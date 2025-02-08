Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 22:42 Güncelleme: 08.02.2025 - 22:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Güzlek Mahallesi mevkisinde M.H.H. idaresindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç ile alkollü olduğu değerlendirilen E.K'nin kullandığı 35 BDE 95 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan B.H, T.H, Y.E.K. ve F.K. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulansa Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan birinin bebek olduğu öğrenildi. 4 yaralının durumlarının iyi, birinin ise ağır olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Türkiye kaç şiddetinde hissedecek?
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Musk'ın verilere erişimi yasaklandı
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        "Üst sıralara gitmek zorundayız!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?

        Benzer Haberler

        Sakarya'da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu
        Sakarya'da elektrik panosuna giren kargalar yangına neden oldu
        Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından
        Sakaryaspor-Çorum FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin gövde kaynağı yapıldı
        Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti'nin gövde kaynağı yapıldı
        Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı T...
        Bakan Uraloğlu, Sakarya'da Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı T...
        Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Sakarya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı