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        Galatasaray Przemyslaw Frankowski ile anlaştı

        GALATASARAY, Lens'in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:31 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:31
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        Galatasaray Przemyslaw Frankowski ile anlaştı
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        GALATASARAY, Lens’in Polonyalı savunma oyuncusu Przemyslaw Frankowski ile anlaştı.

        İki kulüp arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı. Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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