Galatasaray Przemyslaw Frankowski ile anlaştı

İki kulüp arasındaki görüşmelerde de anlaşma sağlanarak imzalar atıldı. Kiralık ve satın alma opsiyonu ile anlaşılan 29 yaşındaki futbolcunun akşam saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

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