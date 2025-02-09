Çam, kestane, akasya, köknar ve gürgen ağaçlarının arasında yolculuk imkanı sunan Çam Dağı'ndaki güzel manzara, FPV dron ile görüntülendi.

Kentte hafta içi etkili olan yağış sonucu zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki ormanlar karla kaplandı.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda karla kaplanan ormanlar, FPV dron ile görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.