Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

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