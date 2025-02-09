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        Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:12
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        Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Gael Kakuta ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

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