Geleceğin sporcuları bu merkezde yetişecek

Akyazı Belediyesi'nin girişimleriyle ilçeye gençlik merkezi açılacak.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın yaptığı görüşmeler neticesinde ilçeye gençlik merkezi kazandırılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğünden alınan desteklerle yatırımına başlanan bin kişilik kapasitede olan ve içerisinde kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra birçok tesisin bulunacağı ‘Akyazı Spor Kompleksi’ projesinin temeli, 3 Aralık Cuma günü saat 14.00'te Akyazı Atatürk Kapalı Spor Salonu yanında atılacak. İlçedeki bütün vatandaşları temel atma törenine davet Soykan, temeli atılacak olan spor kompleksinden Türkiye’ye madalya kazandıracak sporcuların yetişeceğini belirtti.

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