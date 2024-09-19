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        Haberler Bilgi Gündem Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu?

        Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Yeni Sakarya Valisi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Isparta Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliği'ne atandı. Peki, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Rahmi Doğan hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 11:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:24
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        Rahmi Doğan kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Rahmi Doğan, yeni Sakarya Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Doğan, 2018-2023 tarihleri arasında Hatay Valisi olarak görev yaptı. İşte, Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan biyografisi ve kariyeri…

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        RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

        1969 yılında Sivas’ta dünyaya gelen Rahmi Doğan, ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'ta tamamladı. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

        1994 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Rahmi Doğan, adaylık sırasında 8 ay İngiltere’de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı.

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        1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı.

        15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

        19 Eylül Resmi Gazete atama kararı ile Sakarya Valisi olan Rahmi Doğan, evli ve iki çocuk babasıdır.

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        YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

        1999-2001: Elbeyli Kaymakamı

        2001-2003: Kilis Vali Yardımcısı

        2003-2007: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

        2007-2008: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkan V.

        2008-2014: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

        2014-2015: İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı

        2015-2016: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü

        2016-2018: Kars Valisi

        2018-2023: Hatay Valisi

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