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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbide, Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği kadro netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:10
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        Fenerbahçe derbi hazırlıklarına devam ediyor… Trendyol Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde tek hedef galibiyet.

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        Teknik direktör Jose Mourinho, dev maçta sahaya süreceği kadroyu büyük oranda netleştirdi.

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        Kalede Livakovic’e şans verecek olan Portekizli teknik adam; savunmanın sağında Mert Müldür, solda Oosterwolde’yi oynatmayı planlıyor.

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        Stoper tandeminde ise Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü’nün görev alması bekleniyor.

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        Orta saha kurgusunu değiştirmek istemeyen Mourinho, ayrıca İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski’ye formayı emanet edecek.

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        Sağ kanatta Dusan Tadic’in görev alması beklenirken, Kasımpaşa maçında yıldızlaşan Allan Saint-Maximin sol kanatta başlayacak.

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        Deneyimli çalıştırıcıyı en çok zorlayacak seçim ise santrfor mevkii. Mourinho, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisi arasındaki son kararını maç günü verecek.

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