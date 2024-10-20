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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Murat Cem Akpınar, Fernando ve Emre Demir'in golleriyle kazanan Sakaryaspor, puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 13 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 21:16 Güncelleme: 20.10.2024 - 21:16
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        Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Sakaryaspor oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37'de Murat Cem Akpınar, 61'de Fernando ve 90+3'te Emre Demir attı. Konuk ekibin tek golünü ise 42. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 10'a yükseltirken, İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Bandırmaspor'a konuk olacak. İstanbulspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.

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