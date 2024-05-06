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        Haberler Gündem Güvenlik Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hala getirildi

        Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hala getirildi

        Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığıdaki 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:13
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        Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe
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        Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerinin yer aldığı Bakanlığın açıklaması şöyle:

        "Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

        Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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        #operasyon
        #Terör
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