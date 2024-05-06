Saldırı hazırlığındaki 7 terörist etkisiz hala getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadelerinin yer aldığı Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."