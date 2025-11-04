Habertürk
        Şampiyonlar Ligi grup maçları: PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? PSG- Bayern Münih muhtemel 11

        PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında son şampiyon PSG, Bavyera ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. Grup aşamasında iki takımında 9 puanı bulunuyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın kadro tercihleri merak ediliyor. Peki, PSG- Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 04.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:07
        1

        PSG ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Dev mücadele öncesinde iki takımda çıktığı üç maçını kazandı. Öte yandan Bayern Münih, Bundesliga'da oynadığı 9 maçıda galibiyetle tamamladı. İşte PSG- Bayern Münih maçının detayları...

        2

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

        PSG- Bayern Münih maçı 4 Kasım Salı (bu akşam) 23.00'te oynanacak.

        3

        PSG- BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Parc des Princes'de oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor 1 üzerinden yayınlanacak.

        4

        PSG MUHTEMEL 11

        Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Barcola, Kvaratskhelia

        5

        BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

        Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

