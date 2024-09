Samsun'a 200 milyon dolarlık yatırım ve ihracat sözü

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, İsveç, Danimarka gibi kuzey ülkelerinde çok tüketilen nikotin şasesi üretim izni verilmesi halinde ilk etapta 200 milyon dolarlık yatırım ve ihracat yapacakları sözünü verdiklerini belirtti. BAT'ın toplam 500 milyon Euro yatırımla üretip 12 ülkeye sattığı İtayla Trieste'de bulunan nikotin şaselerinin üretildiği tesislerde basın mensupları ile bir araya gelen Yüce, "Ayrıca Trieste örneğinde de görüleceği gibi oldukça büyük bir eko sistem yaratmak söz konusu. Bu ülkemiz adına da ciddi ihracat geliri anlamına geliyor. Modern oral ürünlerinin var olduğu ülkelerde, İsveç örneğinde olduğu gibi sigara kullanım oranlarının çok sert bir şekilde düştüğünü görüyoruz" diye konuştu.

AYNI EKOSİSTEMİ YARATABİLİRİZ

İsveç’i dumansız hava sahası haline getiren bu ürünün şu an Türkiye’de satılmadığını söyleyen Yüce, şunları kaydetti: "Biz de şu an itibarıyla Trieste örneğine bakıyoruz. Trieste örneğinin aynısını şu an Türkiye’de yapabilecek durumdayız. Benzer bir yatırım ve ekosistem oluşturabiliriz. Zira yatırım yapılan bölgeye neler sunduğu, nasıl bir avantaj getirdiği noktasında Trieste çok somut bir örnek aslında. Türkiye, lojistik olanakları sebebiyle son derece avantajlı bir ülke. Trieste’deki bu yatırımı konuşurken Avrupa Birliği odaklı konuşuyoruz. Türkiye açısından da durum farklı değil aslında. Bir çok ülkeye daha yakınız. Maliyetler anlamında çok ciddi rekabetçi olabiliyoruz. BAT Türkiye olarak zaten halihazırda 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz."