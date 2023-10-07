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        Balıkçıların ağına takılan cesedin kimlik tespiti yapılamadı

        SAMSUN'unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına takılan erkek cesedinin kimlik tespiti yapılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:58 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:00
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        Balıkçıların ağına takılan cesedin kimlik tespiti yapılamadı
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        SAMSUN'unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına takılan erkek cesedinin kimlik tespiti yapılamadı.

        Olay, 5 Ekim saat 19.00 sıralarında, Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nın açıklarında meydana geldi. Barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı. Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı. Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Savcı incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen cesede otopsi yapıldı. Otopsi sırasında yapılan incelemelerde yüzü tanınamaz halde olan cesedin kimlik tespiti yapılamadı. 15 gün içerisinde gelecek olan kayıp ihbarlarının değerlendirildikten sonra ceset, kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

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