Balıkçıların ağına takılan cesedin kimlik tespiti yapılamadı

SAMSUN'unCanik ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına takılan erkek cesedinin kimlik tespiti yapılamadı.

Olay, 5 Ekim saat 19.00 sıralarında, Canik ilçesindeki Balıkçı Barınağı'nın açıklarında meydana geldi. Barınaktan denize açılan Faik Uzun kontrolündeki trol teknesi 5 kilometre açıkta balık avına çıktı. Denize ağ atan teknenin ağına ceset takıldı. Ceset, balıkçılar tarafından karaya getirilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Savcı incelemesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen cesede otopsi yapıldı. Otopsi sırasında yapılan incelemelerde yüzü tanınamaz halde olan cesedin kimlik tespiti yapılamadı. 15 gün içerisinde gelecek olan kayıp ihbarlarının değerlendirildikten sonra ceset, kimsesizler mezarlığına defnedilecek.