Zeki Yavru: Bizim için önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmektir

SÜPER Lig’in 7’nci haftasında 4’üncü sırasında yer alan Samsunspor’un tecrübeli kaptanı Zeki Yavru, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Göztepe maçında inanılmaz bir galibiyet aldıklarını ve ligin 8’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a karşı oynayacakları maçta da aynı şekilde galibiyet beklediklerini ifade eden Zeki Yavru, “Önemli olan uzun vadede bunu en iyi şekilde nasıl götürebileceğimizdir. İnşallah ligi Samsunspor’un hak ettiği şekilde üst sıralarda bitirebiliriz. Hocamızda her seferinde bunu vurguluyor” dedi.

‘ADANA DEMİRSPOR’UN GALİBİYET ALMAMASI KÖTÜ BİR TAKIM OLDUKLARI ANLAMINA GELMEZ’

Adana Demirspor’un kötü bir takım olmadığını ve her takıma yaptıkları gibi konsantre şekilde sahaya çıkacaklarını söyleyen Zeki Yavru, “Ligde her karşılaşmanın kendine göre zorlukları var. Adana Demirspor’un galibiyet almaması kötü bir takım oldukları anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya ‘biz bu maça gider kazanırız’ gözüyle bakmadık. Bu maça da kimse o gözle bakmıyor. Öncelikle ayağımız sahaya iyi basmalı. Evet iyi başladık ama her karşılaşmaya aynı şekilde motive olmalıyız. Herkes bunun bilincinde. Hocamızla da, oyuncu arkadaşlarımızla da bunları konuşuyoruz. Hiç kolay bir karşılaşma olmayacak. Her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmaya da en üst düzey konsantre olup gideceğiz. İnşallah galibiyet ile ayrılan taraf oluruz” açıklamalarında bulundu.