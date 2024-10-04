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        Zeki Yavru: Bizim için önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmektir

        SÜPER Lig'in 7'nci haftasında 4'üncü sırasında yer alan Samsunspor'un tecrübeli kaptanı Zeki Yavru, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 04.10.2024 - 13:40
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        Zeki Yavru: Bizim için önemli olan ligi en iyi şekilde bitirebilmektir
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        SÜPER Lig’in 7’nci haftasında 4’üncü sırasında yer alan Samsunspor’un tecrübeli kaptanı Zeki Yavru, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Göztepe maçında inanılmaz bir galibiyet aldıklarını ve ligin 8’nci haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a karşı oynayacakları maçta da aynı şekilde galibiyet beklediklerini ifade eden Zeki Yavru, “Önemli olan uzun vadede bunu en iyi şekilde nasıl götürebileceğimizdir. İnşallah ligi Samsunspor’un hak ettiği şekilde üst sıralarda bitirebiliriz. Hocamızda her seferinde bunu vurguluyor” dedi.

        'SONUNA KADAR BU İYİ GİDİŞATIMIZI DEVAM ETTİRMELİYİZ'

        Ligin uzun bir maraton olduğunu ve bu şekilde devam etmeyi hedeflediklerini belirten Zeki Yavru, “Şu ana kadar bizim adımıza güzel gidiyor. Son karşılaşmada da 3-1'den geri gelip maçı kazanmak çok etkili ve büyüleyiciydi. Stadyumda bulunan taraftarlarımızda çok büyük keyif almışlardır. Biz de büyük keyif aldık ve çok mutlu olduk. Lige iyi başladık ama başlangıç kadar bitirişlerde önemlidir. Bizim için önemli olan bu saatten sonra ligi en iyi şekilde bitirmektir. Nerde ve nasıl bitirebiliriz bunun için daha iyi çalışmalıyız. Sonuna kadar bu iyi gidişatımızı devam ettirmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi transfer yasağı var. Herkes devre arasında takımına katkı yapacak belki de ama biz yapamayacağız. Lig uzun bir maraton, Sakatlıklar, cezalar olduğu zamanda sıkıntılar çekebiliriz. İnişler, çıkışlar bireysel ve takım olarak olacaktır. Başkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Bizim için önemli olan ilk basamaklı ligi güvenli şekilde kümede kalarak bitirmektir” diye konuştu

        ‘BU KULÜPTE KAPTANLIK YAPMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ’

        Samsunspor’da toplamda geçirdiği 3 sezon hakkında konuşan Zeki Yavru, “Benim buradaki 3’üncü sezonum. Sağ olsunlar bana iyi günde de kötü günde de desteklerini esirgemediler. Ben de onlar için sahada elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. Bu kulübün başarısı için yeri geldi ailemden feragat ettim. Hem saha içi hem saha dışında kulüp için elimden geleni vermeye çalışıyorum. Sizler bizleri sadece 90 dakikalık kesitte görüyorsunuz. Ama biz burada 365 günün 300 günü birlikteyiz. Biz bir aileyiz. En başından en dibine kadar çok büyük bir emek var burada. Bu camianın kaptanlığını yapmak kolay değil. Benim için gurur ve mutluluk verici. Tabi ki de bunu zorlukları var. Ben bunu saha içinde ve dışında 3 sezondur yerine getirmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

        ‘ADANA DEMİRSPOR’UN GALİBİYET ALMAMASI KÖTÜ BİR TAKIM OLDUKLARI ANLAMINA GELMEZ’

        Adana Demirspor’un kötü bir takım olmadığını ve her takıma yaptıkları gibi konsantre şekilde sahaya çıkacaklarını söyleyen Zeki Yavru, “Ligde her karşılaşmanın kendine göre zorlukları var. Adana Demirspor’un galibiyet almaması kötü bir takım oldukları anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya ‘biz bu maça gider kazanırız’ gözüyle bakmadık. Bu maça da kimse o gözle bakmıyor. Öncelikle ayağımız sahaya iyi basmalı. Evet iyi başladık ama her karşılaşmaya aynı şekilde motive olmalıyız. Herkes bunun bilincinde. Hocamızla da, oyuncu arkadaşlarımızla da bunları konuşuyoruz. Hiç kolay bir karşılaşma olmayacak. Her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmaya da en üst düzey konsantre olup gideceğiz. İnşallah galibiyet ile ayrılan taraf oluruz” açıklamalarında bulundu.

        Zeki Yavru’nun açıklamalarının ardından kırmızı-beyazlı ekip, açık hava antrenmanı ile devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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