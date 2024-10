Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru: "Öncelikle önemli olan ligi güvenli yerde bitirmek"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, öncelikle ligi güvenli yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Göztepe karşısında 3-1'den dönüş yaparak maçı 4-3 kazandıklarını hatırlatan Zeki Yavru, "3-1'den geri gelip maçı kazanmak çok etkileyiciydi, büyüleyiciydi. Stadyumdakiler de çok büyük keyif almışlardır. Biz de çok büyük keyif aldık, çok mutlu olduk. Geri dönüş için çok büyük efor sarf ettik." dedi.

"Ligde her karşılaşmanın kendine göre zorlukları var. Adana Demirspor'un galibiyet almaması demek, kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya 'Bu maçı kazanırız' gözüyle bakmadık. Bu maça da o gözle bakmıyoruz. Öncelikle ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Evet, lige iyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive olmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Her karşılaşmaya olduğu gibi bu karşılaşmaya da en üst düzey konsantreyle hazırlanıp gideceğiz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz. Biz de geçen yıl lige kötü başlamıştık ama sonrasında iyi bir çıkış yakalamıştık. O yüzden hiçbir karşılaşmanın kolaylığı yok. Her karşılaşmanın kendi içinde zorlukları var. İnşallah bizim adımıza 3 puan alacağımız iyi bir karşılaşma olur."