Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru: "Öncelikle önemli olan ligi güvenli yerde bitirmek"

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, öncelikle ligi güvenli yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru: "Öncelikle önemli olan ligi güvenli yerde bitirmek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, öncelikle ligi güvenli yerde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

        Göztepe karşısında 3-1'den dönüş yaparak maçı 4-3 kazandıklarını hatırlatan Zeki Yavru, "3-1'den geri gelip maçı kazanmak çok etkileyiciydi, büyüleyiciydi. Stadyumdakiler de çok büyük keyif almışlardır. Biz de çok büyük keyif aldık, çok mutlu olduk. Geri dönüş için çok büyük efor sarf ettik." dedi.

        Lige iyi başladıklarını ancak başlangıç kadar bitirişin de önemli olduğunu aktaran Zeki, "Önemli olan ligi en iyi şekilde nerede ve nasıl bitirebiliriz. Bunun için daha sıkı, daha iyi çalışmalıyız. Sonuna kadar iyi gidişatımızı götürmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi transfer yasağımız var. Herkes devre arası takımına katkı yapacak ama biz yapamayacağız. Lig uzun bir maraton. Sakatlığı, cezalısı olsun, uzun zamanda sıkıntılar çekebiliriz belki. İnişler çıkışlar olacaktır performanslarda hem takım halinde hem bireysel olarak. Önemli olan uzun vadede bunu en iyi şekilde götürmek." ifadelerini kullandı.

        Ligi üst sıralarda bitirmeyi arzu ettiklerini vurgulayan Zeki Yavru, "Teknik direktörümüz Thomas Reis de bunu her seferinde vurguluyor. Öncelikle bizim için önemli olan, ligi güvenli yerde bitirmek. Sonrasında zaten bu kulübün önü çok açık. İnşallah en iyi şekilde bu sezonu tamamlarız ve daha sonrası için geleceğe ümitle bakarız." diye konuştu.

        - "Her zaman takım oyunu için elimden ne geliyorsa yaptım"

        Hafta sonu Adana Demirspor ile yapacakları maçla ilgili Zeki Yavru, şunları kaydetti:

        "Ligde her karşılaşmanın kendine göre zorlukları var. Adana Demirspor'un galibiyet almaması demek, kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya 'Bu maçı kazanırız' gözüyle bakmadık. Bu maça da o gözle bakmıyoruz. Öncelikle ayağımızı yere sağlam basmalıyız. Evet, lige iyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive olmalıyız. Bunun bilincindeyiz. Her karşılaşmaya olduğu gibi bu karşılaşmaya da en üst düzey konsantreyle hazırlanıp gideceğiz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz. Biz de geçen yıl lige kötü başlamıştık ama sonrasında iyi bir çıkış yakalamıştık. O yüzden hiçbir karşılaşmanın kolaylığı yok. Her karşılaşmanın kendi içinde zorlukları var. İnşallah bizim adımıza 3 puan alacağımız iyi bir karşılaşma olur."

        Zeki Yavru, takıma asist yaparak katkı vermeye çalıştığını belirterek, "Kendi adıma artık futbolun en tecrübeli denen zamanlarındayım. Önemli olan benim için tabii ki de takımın performansı. Futbol kariyerim boyunca hiçbir zaman kendi performansımı düşünmedim. Her zaman takım için, takım oyunu için elimden ne geliyorsa yaptım. Bugün de benim yaptığım asist veya herhangi bir kişinin attığı gol değil, takımın başarısı önemli. O yüzden çok şükür, benim adıma iyi başladı ama önemli olan takım halinde alacağımız sonuçlar. Takım halinde nerede bitirebiliriz, ne başarılar elde edebiliriz, bizim için önemli olan bu. O yüzden mutluyum kendi performansım adına. Bugün ben yaptım, yarın başkası yapacak ama sonuç olarak önemli olan, bu kulübün başarısı. İnşallah sezonu en güzel, en iyi şekilde bitiririz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Samsun ekibi, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular, 1 saat 15 dakika çalıştı.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        "Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yere gömüldü"
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        Dev yatırım için çalışmalar sürüyor
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        TBMM'ye birbirinden ilginç başvurular: "Sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın"
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        Mark Zuckerberg, Bezos'u geçti yeni hedefi Musk
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        Manisa'da magma odaları keşfedildi! Lav püskürtme riski var
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Kirada kırılma
        Kirada kırılma
        "Valerien Ismael oldun"
        "Valerien Ismael oldun"
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Kuralları hiçe saydı
        Kuralları hiçe saydı
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte

        Benzer Haberler

        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Otomobilin motoruna saklanan uyuşturucu, "Çakır"ın hassas burnundan kaçmadı
        Otomobilin motoruna saklanan uyuşturucu, "Çakır"ın hassas burnundan kaçmadı
        Samsun'da tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibine adli kontrol...
        Samsun'da tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibine adli kontrol...
        Samsun'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        Samsun'da hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü y...
        14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        14 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da polis uygulamasından kaçan firari hükümlü yakalandı
        Samsun'da polis uygulamasından kaçan firari hükümlü yakalandı