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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden birine kişiye adli kontrol verildi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan iki kişiden birine adli kontrol şartı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:54 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:54
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki kişiden birine kişiye adli kontrol verildi
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        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yakalanan iki kişiden birine adli kontrol şartı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda M.D. ile K.A. gözaltına alındı.

        Adreslerde, 2 hassas terazi, 60 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ile uyuşturucu madde sarmada kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.D.'ye adli kontrol şartı verilirken, K.A. ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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