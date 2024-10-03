Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 410 paket halinde 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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