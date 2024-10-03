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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 23:16 Güncelleme: 03.10.2024 - 23:19
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 410 paket halinde 20,5 kilogram kaçak nargile tütünü ile 60 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan İ.Y. ve Y.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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