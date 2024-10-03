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        Samsun'da tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibine adli kontrol şartı uygulandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:56
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        Samsun'da tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibine adli kontrol şartı uygulandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kiracısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İlçede, kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında evden çıkma konusunda dün tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Ş.Ö'yü kolundan ve sırtından bıçaklamıştı.

        Zanlı polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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