Samsun'da tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibine adli kontrol şartı uygulandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı kiracısını bıçakla yaralayan ev sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kiracısını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçede, kiracı Ş.Ö. (75) ile ev sahibi S.A. arasında evden çıkma konusunda dün tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.A, Ş.Ö'yü kolundan ve sırtından bıçaklamıştı.
Zanlı polis tarafından gözaltına alınmıştı.
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