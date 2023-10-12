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        Samsun'da kaçırıp darbettikleri kişinin ailesinden para alan 4 kişi tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi kaçırıp darbettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 20:55 Güncelleme: 12.10.2023 - 20:55
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        Samsun'da kaçırıp darbettikleri kişinin ailesinden para alan 4 kişi tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi kaçırıp darbettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı.

        İddiaya göre, Kızılırmak Mahallesi'nde babası ile yaşayan G.Ü'nün evine giden şüpheliler babasını tehdit etti. İkametten ayrılan şüpheliler, G.Ü'yü bir caminin bahçesinde konuşmak için çağırdı.

        Çağrılan yere giden G.Ü, 4 kişi tarafından otomobile zorla bindirilip kaçırıldı.

        Bafra’da bir eve götürüp burada darbettikleri G.Ü'nün ailesinden şantajla para isteyen şüpheliler, parayı banka havalesiyle aldıktan sonra G.Ü'yü bir parka bıraktı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece devriyesi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri G.Ü'yü yaralı olarak buldu. G.Ü. ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hastanede işlemleri tamamlanan G.Ü, şüphelilerden şikayetçi oldu.

        İhbar üzerine ekipler, B.N, Ö.T, E.D. ile S.Y'yi ikametlerinde gözaltına aldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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