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        Terme'de Filistin yararına kermes düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki Filistinliler yararına kermes gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:46
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        Terme'de Filistin yararına kermes düzenlendi
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        Samsun'un Terme ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'deki Filistinliler yararına kermes gerçekleştirildi.

        Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Terme Kadınlar Platformu tarafından Filistin'e destek kermesi düzenledi.

        Kadınların bir araya gelerek yaptığı kermeste satılan yiyecek, içecek ve çeşitli ürünlerin geliri, Filistin'e bağışlanacak.

        Platform üyesi Fatma Kılıç, Terme'deki kermese verilen destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Bölgede yaşanan acıyı paylaştıklarını belirten Kılıç, "Termeli hanımlar olarak Filistin'deki kardeşlerimize destek olmak amacıyla bir araya geldik. Filistinli kardeşlerimize bir nefes, bir damla su olabilmek, sesimizi duyurabilmek için kermes düzenledik. Terme halkından da güzel destek gördük. Destek ve yürek veren herkese teşekkür ediyorum. Filistinlilere yapılan bu zulmü kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

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