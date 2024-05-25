Samsun'da düzenlenen kampta lise öğrencileri havacılık ve uzay teknolojilerine yönlendirildi

Samsun'da düzenlenen Hezarfen Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı ile öğrencilerin bu alanlara dikkatlerinin çekilmesi hedeflendi.

Samsun Aziz Atik Fen Lisesi koordinatörlüğünde ülke genelinden 50 ilden 64 fen lisesi öğrencisinin katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da, Hezarfen Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Kampı gerçekleştirildi.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), HAVELSAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Teknopark, Samsun Yurt Savunma Sanayi ve T3 Vakfı Samsun Şubesi ile Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların destek verdiği proje ile potansiyeli bulunan gençlerin havacılık ve uzay teknolojileriyle ilgili daha fazla bilgilenmesi hedeflendi.

Aziz Atik Fen Lisesi İngilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Maytere Hazinedar, AA muhabirine, projenin mühendislik düşünen fen lisesi öğrencilerine yönelik havacılık ve uzay teknolojileri ile savunma sanayisiyle ilgili eğitim programını kapsadığını söyledi.

Kampta öğrenciler Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, T3 Vakfı ve TUSAŞ ekipleriyle bir araya geldi, seminer ve konferanslar, uygulamalı model roket yapımı, görüntü işleme eğitimi, havacılık ve uzay mühendisliğinde deneysel uygulamalar, uçuş mekaniği eğitimi gibi etkinliklere katıldı.

Bir haftalık eğitim kampında öğrencilerin roket yapmaktan yazılıma, İHA-SİHA'ya kadar birçok konuda bilgi sahibi olduklarını anlatan Hazinedar, "Amacımız havacılık, uzay teknolojileri ve savunma sanayisiyle ilgili sektörün devleriyle mühendislik düşünen gençleri, kısacası ülkemizin öz kaynaklarını bir araya getirmek. Öz kaynaklarımızı kullanabilme konusunda böyle eğitim programlarının olması hem sektöre hem ülkemize faydalı. Milli ve yerli değerlerimizi üst seviyelere çıkarabilmek, bizler için çok önemli." dedi.

Projeye Bursa Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi'nden katılan Zeynep Ulus ise genç mühendislerin yetişmesi için projenin önemli olduğunu belirterek, "Burada ülkemizin dört bir yanından arkadaşımla olmaktan, mühendislik alanında kendimi geliştirmekten ve ülkemizin diğer güzelliklerine şahit olmaktan çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Aziz Atik Fen Lisesi öğrencilerinden Taha Arda Öztürk de projenin kendilerine vizyon kazandırdığını vurgulayarak, "Öğrencilerin ufkunu açan bir proje. Uzman kişilerden eğitim aldığımız için soyut ve somut anlamda beceriler kazandık." diye konuştu.