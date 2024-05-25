Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu (2)

KATİLKUZENİ ÇIKTI

​Samsun'un Atakum ilçesinde kocası F.Y. tarafından boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Kader Yıldırım'ın (39), aynı binada oturan halasının oğlu M.I. (32) tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.