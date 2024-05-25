Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu (2)
KATİLKUZENİ ÇIKTISamsun'un Atakum ilçesinde kocası F.
KATİLKUZENİ ÇIKTI
Samsun'un Atakum ilçesinde kocası F.Y. tarafından boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Kader Yıldırım'ın (39), aynı binada oturan halasının oğlu M.I. (32) tarafından öldürüldüğü belirlendi. M.I.'nin ilk ifadesinde, birine 300 bin TL borcu olduğunu, Kader Yıldırım'ın bileziklerini kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.