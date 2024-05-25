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        Haberler Gündem Antalya'da şiddetli rüzgar; üzerine tabela uçan kadın yaralandı - Güncel haberler

        Antalya'da şiddetli rüzgar! Üzerine tabela uçan kadın yaralandı

        Antalya'da öğle saatlerinden sonra etkisini gösteren şiddetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde üzerine bir iş yerinin tabelası uçan kadın yaralandı. Serik ilçesinde ise bir aracın üzerine ağaç devrildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:46 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:46
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        Üzerine tabela uçan kadın yaralandı
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        Antalya'da, öğle saatlerinden sonra, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre saatteki hızı 16 kilometre hızı bulan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Muratpaşa ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir iş yerinin tabelası uçtu.

        Tabela yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen kadının üzerine düştü. Üzerine tabela düşen kadın, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de ise şiddetli fırtınadan kaynaklı ana yola ağaç devrildi. Yol üzerinde bulunan bir araç devrilen ağacın altında kaldı. Ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırılırken, araçta hasar meydana geldi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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