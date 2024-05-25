Havza'da halk konseri düzenledi

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yıl dönümü ve 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında, halk konseri düzenlendi.

Mehmetçik Meydanı'nda Havzalı sanatçılar Ali Seven, Muhsin İpek ve Cenk Turhan’nın sahne aldığı konsere ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Konser arası 100. Yıl Marşı söylendi ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Daha sonra ise Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Havza Belediye Başkanı Murat ikiz tarafından sanatçılara plaket ve çiçek takdim edildi.