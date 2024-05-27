Galatasaray'ın şampiyonluğu Havza'da kutlandı

Havza ilçesinde, Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın taraftarları şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar ilçede bayrakları ve formaları ile Mehmetçik Meydanı'nda toplanarak Galatasaray marşları, şarkıları eşliğinde meşaleler yakarak, halay çekerek kutlama yaptı.

Yakılan meşaleler ile Mehmetçik Meydanı sarı kırmızı oldu.

Öte yandan bir grup taraftar da ilçede şampiyonluğu düzenledikleri araç konvoyu ile kutladı.