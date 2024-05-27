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        Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali sona erdi

        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali düzenlenen yayla şenliği ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 09:21 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:24
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        Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali sona erdi
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        Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 105. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali düzenlenen yayla şenliği ile sona erdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişi nedeniyle Havza Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen festival etkinlikleri kapsamında Aslançayır Yaylası'nda gerçekleştirilen şenliklere, Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Festival Komitesi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Yayla şenliği kapsamında Havza Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından hazırlanan keşkek Kaymakam Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından vatandaşlara ikram edildi.

        Festival kapsamında buzağı yarışması, at yarışları, cirit gösterisi, motor gösterileri, uçurtma şenliği, halat çekme, çuval yarışı gibi oyun ve etkinlikler düzenlendi.

        Etkinliklerin ardından yayla şenliği Osman Öztekin’in sahne aldığı konser ile devam etti.

        Konserde Öztekin'e çiçek ve plaket takdim eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, muhteşem bir katılımla bir hafta süren festivalin son etkinliğini düzenlediklerini belirterek, "Festivalimizi hızlı bir şekilde adına yakışır ilçemize yakışır bir şekilde kutladık ve bugün yoğun bir katılım ile düzenlediğimiz yayla şenliğimizle muhteşem bir final yapıyoruz. Tüm halkımıza katılımları için teşekkür ediyorum. Festivalimizin düzenlenmesinde emeği geçen ve sponsor olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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