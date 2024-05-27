63 yaşındaydı... Yakınları haber alamadı! Feci ölüm!
Bartın'da, 63 yaşındaki Hacer Aktaş, aile yakınlarına fidan dikeceğini söyleyip bahçeye çıktı. Saatler geçti ancak Aktaş evine dönmedi. Telâşa kapılan aile fertleri, durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramanın ardından korkunç acı ortaya çıktı
Bartın'da yürek yakan bir olay yaşandı. Köyyeri köyünde, önceki gün öğle saatlerinde evinin bahçesinde fidan dikmeye giden Hacer Aktaş’ın (63) geri dönmemesi üzerine yakınları, jandarmaya haber verdi.
FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre akşam saatlerinde köye giden ekipler, bahçede yaptığı aramada, Aktaş’ın foseptiğe düştüğünü gördü.
OLAY YERİNCE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş’ın cenazesi, ekipler tarafından çıkartılarak, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hacer Aktaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.